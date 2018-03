Oxfam: "Onze reactie toen voldeed niet aan onze normen van vandaag"    

"Ik ben geschokt over de onthullingen", zegt Declercq in een reactie in "De ochtend" op Radio1. "Maar ik denk dat op elke plek waar veel mensen actief zijn zulke dingen kunnen gebeuren. Natuurlijk wordt van onze medewerkers wel een hogere ethische standaard op dat vlak verwacht."

"Daarom willen we nu kijken naar welke systemen we kunnen opbouwen om dit te voorkomen." Oxfam heeft bijvoorbeeld een internationaal beschermingscomité opgezet ter preventie van seksueel wangedrag en ongewenste intimiteiten, er is een permanente hotline waar wangedrag gemeld kan worden en er zijn interne sensibiliseringsprogramma's voor preventie en omgaan met klachten.

Declercq geeft wel toe dat er, toen de feestjes met prostituees in Haïti en Tsjaad plaatsvonden, nog geen sprake was van de nodige controlemechanismen. "We hebben toen niet goed gereageerd op wat er gebeurd is. Onze reactie toen voldeed niet aan onze normen van vandaag. Maar je kan ook nooit uitsluiten dat dit ooit nog zal gebeuren."