Popverbranding: het einde van drie dagen Oilsjt Carnaval

De slotdag van Aalst Carnaval stond in het teken van de "Voil Jeanettenstoet". Om 15 uur verzamelden duizenden Voil Jeanetten op de Grote Markt en ging het in stoet via het Statieplein naar het Vredeplein.



Om negen uur vanavond zette Prins Alex de carnavalspop in lichterlaaie, het symbolische afscheid van Carnaval 2018. De popverbranding zorgt traditioneel voor emotionele taferelen bij de Aalsterse carnavalisten.