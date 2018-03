Proces begint tegen Palestijns meisje dat Israëlische soldaten oorveeg gaf

Al twee maanden zit Ahed Tamimi in voorarrest. Ze werd opgepakt na een demonstratie op 15 december vorig jaar in haar dorp op de Westelijke Jordaanoever. In een video die massaal gedeeld werd op sociale media is te zien hoe het roodharige Palestijnse meisje te keer gaat tegen twee Israëlische soldaten. Ze schopt hen en geeft hen een oorveeg. De 17-jarige Tamimi moet zich voor een militaire rechtbank verantwoorden voor 12 aanklachten, onder meer voor geweld en het aanzetten tot geweld, voor het incident op de videobeelden en eerdere incidenten.

Symbool van verzet

"In Israël is vandaag niet veel aandacht voor het proces", zegt correspondente Ankie Rechess. Maar dat is helemaal anders in de Palestijnse gebieden. Daar is Tamimi een symbool voor het verzet tegen de Israëlische bezetting, net als haar hele familie.

"Ze noemen haar de Shirley Temple, de Jeanne d'Arc van Palestina. Ze is zeer geëerd, ze zien in haar een rolmodel. Zij is degene die zich zonder meer verzet heeft tegen de aanwezigheid van de soldaten in de buurt van haar dorpje. Alle inwoners van haar dorp Nabi Saleh zijn symbolen van het verzet. Zeker ook haar familie: haar vader heeft 12 jaar in de Israëlische gevangenis gezeten. En ook de moeder is zeer betrokken bij wat haar dochter doet. Ze komt uit een activistennest en is zeer geliefd in Palestina."