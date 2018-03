Rebellen doden soldaat na eind van de vredesgespekken in Colombia

Na het voorlopig mislukken van de vredesgeprekken tussen de Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging Ejército de Liberación Nacional of ELN hebben de rebellen een soldaat doodgeschoten. De guerrillero's openden het vuur op de militair in het departement Antioquia in het noordwesten van het land die hun auto wilde controleren. Dat deelden de strijdkrachten mee. In het voertuig werden springstoffen ontdekt, waarmee blijkbaar een brug zou opgeblazen worden.