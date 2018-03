Reynders wisselt voetbalgeschenken uit met zijn Russische collega Lavrov

Reynders gaf Lavrov een bal met de handtekening van de Rode Duivels. Lavrov van zijn kant had de mascotte van het WK in Rusland en de officiële WK-bal meegebracht.

Het gesprek achteraf ging onder meer over de relaties tussen Rusland en de Europese Unie, over het Midden-Oosten en over mensenrechten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken verliep de dialoog "open en rechttoe".

Reynders en Lavrov hebben elkaar in juli van 2017 al gesproken. Een tiental dagen geleden bracht premier Charles Michel een werkbezoek aan Moskou. "Ik hoop dat we de kans krijgen om in juni-juli terug te keren, wat zou betekenen dat we de eerste ronde op het WK hebben overleefd", aldus Reynders.