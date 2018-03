Sint-Rafaëlziekenhuis in Leuven wordt welzijnstoren

De Hertogensite in het centrum van Leuven moet op termijn een nieuwe volwaardige stadswijk worden. Zo wordt het vroegere Sint-Rafaël­ziekenhuis aan de Kapucijnenvoer - dat in die wijk ligt - op termijn omgevormd tot een echte welzijnstoren waarin verschillende gezondheidsdiensten onderdak krijgen.

De welzijnstoren is een samenwerking tussen UZ Leuven en Resiterra met medewerking van de stad Leuven. Er zal aandacht zijn voor chronische zorg, vooral bij ouderen. Verder zullen er ook een aantal functies geplaatst worden die nu in de benedencampus achtergebleven zijn en beter geplaatst zijn in het stadscentrum.

De welzijnstoren is een eerste stap in de herinrichting van de Hertogensite. En daarvoor is nu de bouwvergunning afgeleverd. De Hertogensite is een 7 hectare groot gebied, dat nu nauwelijks toegankelijk is voor de Leuvenaars. De bedoeling is om er een terrein van te maken waar de Dijle wordt opengelegd, waar zo'n 500 woningen komen en er ook één nieuw park komt met ook aandacht voor cultuur. Tussen 2019 en 2021 zal de welzijnstoren gerealiseerd worden.