Solvay-baas Clamadieu wordt nieuwe voorzitter van Engie

"We versnellen nu het proces om Jean-Pierre's opvolger te identificeren en zo de succesvolle strategie voort te zetten die we enkele jaren geleden in gang zetten", zegt Nicolas Boël, voorzitter van de raad van bestuur van Solvay, in een persbericht van Solvay.

Zowel interne als extere kandidaten komen bij Solvay in aanmerking voor de opvolging van de Fransman. "Het is de bedoeling de overgang tegen het einde van het jaar af te ronden", meldt het bedrijf.

Bij Engie wordt Clamadieu opvolger van Gérard Mestrallet, die erevoorzitter wordt. De wissel en Clamadieus aanstelling tot lid van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden op de aandeelhoudersvergadering van 18 mei.

Gisteren raakte al bekend dat de Franse staat - met een rechtstreeks belang van 24,1 procent de grootste aandeelhouder van Engie - Clamadieu als voorzitter wenste. De raad van bestuur volgt vandaag dus het voorstel.