SP.A en Groen in Bierbeek opnieuw samen naar de kiezer

De deelname aan het bestuur vertaalde zich volgens Cil Cuypers in een aantal concrete realisaties zoals het gemeentelijke klimaatactieplan met een brede waaier aan maatregelen rond energiebesparing en energie-efficiëntie in woningen, openbare verlichting, enz... Er werden fietspaden aangelegd en werk gemaakt van een begin van aanleg van een fietssnelweg tussen Leuven en Tienen.

Bierbeek investeerde ook in cultuur zoals de bouw van een nieuwe tribune in het CC De Borre en in een nieuw gemeentehuis met OCMW en politiekantoor en plant de bouw van 100 sociale woningen.

In Vlaams-Brabant zetten SP.A en Groen nog op meer plaatsen hun bestaand kartel verder. Dat is onder meer het geval in Vilvoorde (waar het al sinds 2006 bestaat), in Ternat en in Beersel. In Rotselaar en Diest besloten beide partijen in tegenstelling tot vorige verkiezingen dan weer opnieuw elk apart naar de kiezer te gaan.