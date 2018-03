Sporteconoom Trudo Dejonghe over verkoop KV Oostende: "Waar blijft de transparantie in het Belgische voetbal?"

"KV Oostende wordt pas over 5 jaar echt verkocht", titelden de Mediahuiskranten. Volgens hen zou Peter Callant, de vorige week voorgestelde koper van de Oostendse voetbalclub, niet in staat zijn om de volledige vraagprijs voor de club ("15 miljoen euro") op te hoesten. Daarom zou een constructie zijn uitgewerkt waarbij Callant de club over 5 jaar opnieuw verkoopt en dan de opbrengst doorstort naar Coucke. Ook zouden de schulden die KVO heeft bij Coucke ("netto 14,6 miljoen euro") worden omgezet in bankleningen.

In Engeland krijg je zelfs informatie over de individuele spelerslonen. Hier weet je niks

Open boekhouding

De geruchten bieden veel stof tot nadenken, maar sporteconomen als Trudo Dejonghe en Wim Lagae (KU Leuven) houden zich in deze zaak op de vlakte. Er is dan ook heel weinig hard cijfermateriaal beschikbaar. "Kijk naar grote buitenlandse competities", zucht Dejonghe. "In Engeland krijg je gedetailleerde informatie over de boekhoudingen van de voetbalclubs, tot de spelerslonen toe. Maar hier weet je niks."

Nu de kwestie rond KVO in het nieuws is, vraagt Dejonghe zich luidop af waar de open boekhoudingen in het voetbal blijven. "Dat zou de sport ten goede komen." Hij ziet daarin een opdracht voor de politiek. "We spreken hier toch over de meest gesubsidieerde sport van het land? Spelers betalen hier nauwelijks belastingen. Waarom kan financiële openheid hier niet, maar wel in de buurlanden?"