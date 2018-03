Recordaantal leerkrachten geschorst

Voor alle duidelijkheid, op een totaal van meer dan 165.000 leerkrachten in Vlaanderen, lijkt het totale aantal schorsingen misschien niet zo spectaculair. Maar de toename is wel een opvallende tendens.

95 van de 138 schorsingen in het schooljaar 2015-2016 waren preventieve schorsingen. De maatregel werd genomen omdat een leerkracht tucht- of strafrechtelijk werd vervolgd.

Zo werd een schooldirecteur in Ronse bijvoorbeeld geschorst nadat hij in een mail aan Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) de aanpak van de asielcrisis door haar partijgenoten met nazipraktijken had vergeleken. De N-VA van Ronse diende daarop een klacht tegen hem in wegens laster en eerroof.

Scholen gebruiken steeds vaker een schorsing. Zo werden in het schooljaar 2011-2012 slechts 67 leerkrachten geschorst. "Scholen zijn niet verplicht om de reden van een preventieve schorsing aan de Vlaamse overheid door te geven", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Maar sommige scholen voeren een strenger personeelsbeleid en nemen waarschijnlijk ook sneller preventieve maatregelen."

"Soms is zo'n maatregel in het belang van de leerkracht zelf", voegt Crevits er aan toe. "Als er bijvoorbeeld bepaalde verdachtmakingen zijn. Onderzoek moet dan uitwijzen of er schuld of onschuld was. Maar het is belangrijk dat een school bewust omgaat met schorsingen."

In het schooljaar 2015-2016 werden ook 35 vastbenoemde leerkrachten ontslagen. Dat was het hoogste aantal in vijf jaar tijd.