Sterkste cycloon in zestig jaar laat spoor van vernieling achter in Tonga

Daken werden van huizen geblazen, kerken en huizen raakten beschadigd, bomen en elektriciteitsleidingen werden omvergeblazen. Op het hele eiland waren er overstromingen, zo blijkt uit beelden op sociale media. Of er dodelijke slachtoffers zijn gevallen, is voorlopig niet duidelijk.

"Het was een vreselijke nacht"

Het Britse Meteorologische Instituut zegt dat Gita de sterke cycloon was die Tonga getroffen heeft in zestig jaar. Ook het gebouw van Tonga's meteorologische dienst zelf liep aanzienlijke schade op. Er werd daarom aan de autoriteiten van Fiji gevraagd de taken over te nemen.

"Het was een vreselijke nacht", zei Graham Kenna, een verantwoordelijke van Tonga's National Emergency Management Office (NEMO). "Ik doe al dertig jaar aan rampenbestrijding en dit was de meest angstaanjagende nacht die ik ooit heb beleefd. Het was vreselijk."

Tonga riep honderden militairen op voor de schoonmaak. De hulpdiensten zeggen dat ongeveer 70 procent van de bevolking in Tongatapu getroffen is, waar ongeveer 70.000 mensen wonen. Voedsel en water zouden een ernstig probleem zijn. De elektriciteit is afgesneden uit voorzorg. In het stadscentrum geldt een uitgaansverbod.

Nieuw-Zeeland heeft al noodhulp toegezegd. De cycloon is nu op weg naar Fiji's zuidelijke Lau-eilanden.