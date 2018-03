Studenten en docenten hogeschool PXL vast in hotel in Ethiopië

Verkeerde plaats, verkeerde moment

"We wisten op voorhand dat er onrust was", zegt Birgit Tureluren, student journalistiek van de PXL. "Maar het is allemaal een beetje uit de hand gelopen. Een aantal wegen zijn afgesloten doordat de betogers er stenen hebben gegooid. Maar medewerkers van de universiteit waar wij te gast zijn, hebben ons veilig naar ons hotel teruggebracht met de boodschap dat we daar best ook enkele dagen blijven. We waren dus op het verkeerde moment op de verkeerde plaats eigenlijk."

Niet onveilig gevoeld

"Ik persoonlijk heb me nooit onveilig gevoeld", zegt Birgit, "omdat ik op voorhand wist hoe de politieke situatie hier op dit moment was. Collega's zijn wel geschrokken maar we hebben nooit gevaar gelopen. Ons project ligt nu wel twee dagen stil. Het gaat om een project voor verschillende disciplines samen met een buitenlandse universiteit. Woensdag blijven we waarschijnlijk uit voorzorg nog een dag in ons hotel maar donderdag pikken we normaal gezien de draad weer op."