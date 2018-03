Telenet kan koersval terugdringen tot 5 procent

Volgens heel wat analisten was er na vijf jaar weer ruimte voor Telenet om een dividend uit te keren. Dat het dividend er dan toch niet komt, is voor veel beleggers een ontgoocheling. Ze stuurden het aandeel vanmorgen 11 procent lager. "De raad van bestuur vindt het niet het goede moment", zegt CEO John Porter. Telenet wil geen extra schulden maken om een dividend te kunnen uitkeren. "Maar we gaan in de loop van het jaar nog bekijken wat we voor de aandeelhouders kunnen doen."

Inzetten op entertainment

Telenet zal blijven inzetten op entertainment. Het aantal klanten voor de diensten Play en Play More is vorig jaar met 12% gestegen tot bijna 400.000 abonnees. Het contract met de Amerikaanse betaalzender HBO loopt dit jaar af. Maar Telenet wil er alles aan doen om de hofleverancier voor HBO in Vlaanderen te blijven. Telenet wil ook verder inzetten op eigen producties zoals "Chaussée d'Amour", "Gent West" en "De Dag", de reeks geschreven door Jonas Geirnaert en Julie Mahieu. "De Dag" zal eind volgende maand aan de Play More-klanten worden aangeboden. Later zal de reeks op VIER te zien zijn. "Op die manier rendeert de investering in Vlaamse fictie meerdere keren", zegt Porter. "Bovendien maken we met ons Vlaams aanbod het verschil met Netflix. Het maakt dat Netflix en Play More niet zomaar inwisselbaar zijn."

Telenet voor 100% eigenaar van De Vijver Media?