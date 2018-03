Gestolen tekening van wereldberoemde kunstenaar Gustav Klimt terecht

41 jaar lang heeft de tekening "Twee liggende vrouwen" in een wandkast gezeten. Het werk is eigenlijk eigendom van de familie van Olga Jäger, een kunstenares uit Linz. Zij leende het werk in de vroege jaren vijftig, samen met nog drie spoorloze tekeningen van Egon Schiele, uit aan het plaatselijke museum. Het duurde tot 1990 voor de erfgenamen van Olga Jäger bij het museum de werken kwamen opeisen. Maar die waren onvindbaar. In 2006 veroordeelde een rechtbank het museum tot een schadevergoeding van acht miljoen euro aan de familie Jäger. De stad Linz ging in beroep.

Maar nu opeens is het mysterie opgelost. Bij haar pensioen in 1977 ontvreemdde een secretaresse van het museum de tekening en verborg ze thuis in een wandkast. In december 2017 overleed de dievegge. In haar testament vroeg ze aan haar kinderen om het werk weer naar het museum te brengen. Ze schreef ook dat de toenmalige directeur, in 1977, haar de tekening als afscheidscadeau had geschonken. Het werk is nu aan het museum overhandigd. Of het daar nog te zien zal zijn, of meteen wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars is voorlopig onduidelijk. Er zijn nog wat financiële complicaties. De "Neue Galerie" blijft zoeken naar de drie andere tekeningen, en looft een beloning van 5.000 euro uit voor een bruikbare tip.