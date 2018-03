Valse noten in de financiën van gitaarmerk Gibson

Gibson is in 1902 opgericht in Nashville. De gitaarmaker is daar ook gevestigd. Naast elektrische gitaren verkoopt Gibson onder meer ook audio-apparatuur. Maar het bedrijf heeft het moeilijk om zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden.

Topman Henry Juszkiewicz wil een faillissement voorkomen, en hoopt de schulden te herstructureren en nieuwe investeerders aan te trekken. Vorig jaar nog verlaagde kredietbeoordelaar Moody's de kredietwaardigheid van Gibson vanwege zorgen of het bedrijf wel aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.