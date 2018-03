Veilig parkeerterrein voor vrachtwagens in Weelde

Vorig jaar heeft de gemeente de oude legerbasis, waar de NAVO-hallen stonden, aangekocht en een deel van het terrein ingericht als vrachtwagenparking. Chauffeurs kunnen er alleen in met een speciale badge, waarmee het hek open kan.

Schepen Patrick Van den Borne (CD&V): "Het parkeerterrein is een win-win voor alle partijen, voor de chauffeurs én voor de buurtbewoners. We krijgen af en toe klachten van overlast in woonwijken waar vrachtwagens geparkeerd staan. En op dit afgesloten terrein kunnen vrachtwagens 's nachts veilig achtergelaten worden. Met een badge kunnen chauffeurs 's morgens of in 't weekend hun voertuig dan weer gaan ophalen."

Vanaf vandaag kunnen chauffeurs hun badge aanvragen op het gemeentehuis. Voorlopig is er plaats voor acht vrachtwagens.