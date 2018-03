Bloemenverkoop piekt dankzij Valentijn

Morgen wordt een drukke dag in de bloemenwinkel. Want bloemen blijven een klassieker op Valentijn. Marijke Walbers, directeur bij de Koninklijke Unie van de Floristen van België: "Valentijn is zonder twijfel een topdag voor de verkoop van bloemen. Gemiddeld ligt de verkoop van bloemen tot de helft hoger dan in andere periodes. Wie bijvoorbeeld een omzet heeft van 1.000 euro, ziet die rond Valentijn stijgen tot soms wel 4.000 euro"

België telt zo'n 170 bloementelers. Valentijn betekent voor hen dan ook lange werkdagen. Wim Scheers is één van die telers. Zijn bedrijf kweekt rozen. "Afgelopen weekend hebben we met 25 personen lang doorgewerkt om alle rozen tijdig naar de veiling te kunnen brengen. "

Maar door de grote vraag naar bloemen stijgt ook de prijs. Voor een boeket bloemen moet u deze week dieper in de portefeuille tasten. Cijfers van Euroveiling, die de bloemen veilen, leren dat de prijzen zo'n 30 procent hoger liggen dan in andere weken.