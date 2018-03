Vlaams Belang wil "sociale volkspartij" zijn

Vlaams Belang kaart het hoge armoedecijfer aan in Vlaanderen. "Zelfs mensen die werken flirten vaak met de armoedegrens", aldus Van Grieken. "De regering heeft het over jobs, jobs, jobs. Maar ze vergeten erbij te zeggen dat het vaak gaat om tijdelijke en deeltijdse jobs. We zien steeds meer werkende armen."

Ook oudere mensen hebben het moeilijk. "Als je weet dat een gemiddeld pensioen 1.200 euro per maand is, en een rusthuis makkelijk 1.600 euro per maand kost, moet je geen rekenwonder zijn om te weten dat veel ouderen niet rondkomen", zegt Van Grieken.

Migratie is hem een doorn in het oog. "We betalen jaarlijks twee miljard euro voor ouderenzorg en 1,3 miljard euro voor asielopvang, dat spreekt toch boekdelen?"

Volgens de partij gaat er op dit moment zeven miljard euro per jaar naar alle beleidsdomeinen die met migratie bezig zijn. Met dat geld kunnen volgens Vlaams Belang de pensioenen en het kindergeld omhoog.