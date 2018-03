Vliegtuigcrash Rusland mogelijk fout van piloten

Het passagiersvliegtuig stortte zondag neer in de buurt van Moskou. De piste van terreur werd al snel uitgesloten, want uit de eerste bevindingen bleek dat er in de lucht geen ontploffing of brand was geweest. Het vliegtuig was nog intact toen het neerkwam.

De twee zwarte dozen met vluchtgegevens werden teruggevonden en moesten meer duidelijkheid bieden. Voorlopig lijkt alles dus te wijzen op een technisch defect, met een inschattingsfout van de piloten aan de basis.

Het vliegtuig van Saratov Airlines was op weg van Moskou naar Orsk en crashte kort na het opstijgen. Daarbij verloren 65 passagiers en 6 bemanningsleden het leven.