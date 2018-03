Voil Jeanetten trappen slotdag Aalst Carnaval af

De "Voil Jeanet" stamt uit de periode dat Aalst een arbeidersstad was waar inwoners amper geld hadden voor een écht carnavalskostuum. Zo ontstond het gebruik om zich te verkleden met (oude) kleren van vrouwelijke familieleden. De traditie dreigde even uit te sterven maar leeft de voorbije jaren weer helemaal op. Af en toe duiken ook vrouwen en kinderen in de stoet op als Voil Jeanet.