Vegan: dé nieuwe trend in onze winkelkar

De veganbeweging is een van de snelst groeiende in de wereld. Meer en meer mensen kiezen ervoor om dierlijke producten door plantaardige alternatieven te vervangen. Terwijl vegetariërs geen ingrediënten eten afkomstig van gedode dieren, gaan veganisten nog een stapje verder. Naast vlees en vis bannen veganisten alles waarin dierlijke producten verwerkt zijn. Dus voor hen ook geen zuivelproducten en eieren op het menu, maar enkel en alleen plantaardig eten.

Veganistische spreads verkopen als zoete broodjes

De stijgende trend van veganistisch eten is ook de supermarkten niet ontgaan. In de winkels vinden we naast het vegetarische assortiment meer en meer veganistische producten.

Wekelijks verkopen we tussen de 10.000 à 15.000 veganistische producten Isabelle Colbrandt, Lidl

Supermarktketen Lidl heeft het voorbije jaar tien veganistische producten toegevoegd aan haar assortiment. "En dat op vraag van de klant", zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl. "We merken dat meer en meer klanten belang hechten aan wat ze eten en waar hun eten vandaan komt. Vooral de vraag naar veganistische producten was groot. Daarom hebben we ingezet op de uitbreiding van ons assortiment en zien we dat de verkoop van veganistische spreads, maar ook pizza's bijzonder populair is", legt Colbrandt uit. Maandelijks ziet de supermarktketen de omzet van veganistische voedingswaren met 10 procent stijgen. "Wekelijks verkopen we tussen de 10.000 à 15.000 stuks", verduidelijkt Colbrandt.

Veganistische kaas, wijn, ontbijtgranen en cosmetica zitten in de lift Silja Decock, Colruyt Groep

Ook de Colruyt Groep bevestigt de stijgende trend. Vooral in de filialen van Bio-Planet zien ze de toenemende interesse. "Vandaag hebben we zo'n 220 vegetarische producten waarvan 75 procent ook veganistisch is. Maar omdat we merken dat de vraag groter wordt, hebben we onlangs het aanbod uitgebreid met acht producten", zegt Silja Decock. Niet enkel de veganistische vleesvervangers zijn er populair, ook veganistische wijn, ontbijtgranen en cosmetica zitten er in de lift. Het afgelopen jaar steeg de verkoop er met zo'n 20 procent.

Ook bij supermarktketen Delhaize valt de vegan-tendens op. In hun winkelrekken kan je intussen een dertigtal veganistische producten terugvinden. Afhankelijk van het product zien ze er zelfs een stijging van 100 procent in de verkoopscijfers.