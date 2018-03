Waarom relaties fout lopen? Dit zijn de vijf risico’s waarop je moet letten

Wat zijn volgens de wetenschap de bepalende factoren om uit elkaar te gaan?

1. Trouwleeftijd: hoe jonger je trouwt, hoe meer kans je hebt om uit elkaar te gaan. De experimenteerfase bij je zoektocht naar een geschikte partner is belangrijk. Je hebt een tijdje nodig om te weten welk type persoon bij je past. Hoe sneller je zegt: "Hier ga ik mee trouwen", hoe meer kans dat je de experimenteerfase niet hebt doorgemaakt en hoe groter de scheidingskans.

2. Gescheiden ouders? Wanneer je ouders gescheiden zijn, heb je zelf meer kans om te scheiden. In de wetenschap noemt men dat de intergenerationele overdracht van je scheidingskans. Hiervoor zijn er verschillende verklaringsmogelijkheden. Wanneer je in je jeugd een echtscheiding meegemaakt hebt, kom je heel vaak bij een alleenstaande ouder terecht. Zeker in het verleden was co-ouderschap niet altijd even vanzelfsprekend. Die alleenstaande ouder heeft het financieel vaker moeilijk. Waardoor je niet vaak in rijke omstandigheden zal opgroeien en bijgevolg sneller het huis uit wil. Dan komen we weer terecht bij reden één, je zal sneller trouwen en dus meer kans op scheiden hebben.



3. Opposites attract? Hoe meer je op elkaar lijkt, hoe stabieler je relatie. Dus neen, ga niet op zoek naar een tegenovergesteld karakter. De meeste mensen gaan op zoek naar mensen die op hen lijken of die eenzelfde achtergrond en opleidingsniveau hebben, dat werkt in je voordeel. De kans op scheiden is dan kleiner.



4. Ga allebei uit werken: in de jaren 70 was het zo dat wanneer vrouwen gingen werken, het scheidingsrisico steeg. We zaten toen in een kostwinnersmodel waarbij de man ging werken en de vrouw afhankelijk was. Het effect is vandaag de dag omgekeerd. Op dit moment zie je dat het scheidingsrisico net zal stijgen als je maar één partner hebt die werkt. We zitten nu in een tweeverdienersmodel. Hogere financiële stress is een groter risico op scheidingen. Het effect dat beide partners vandaag werken is een beschermende factor tegen scheiden.