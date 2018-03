Wegpiraat die monsterstraf kreeg, geeft zich aan bij politie

De man in kwestie werd deze zomer drie keer tegengehouden in vier weken tijd voor dronken rijden. Tijdens deze incidenten reed de man tegen een boom, vluchtte hij weg van een politiecontrole en pleegde hij ook vluchtmisdrijf na een ongeval met blikschade. Eén van de keren had hij z'n dochtertje bij hem in de auto. In totaal is de man al 39 keer veroordeeld.