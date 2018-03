Zes militairen en twee burgers gedood door stropers in Kameroen

De zes soldaten en de twee gidsen waren op een routinecontrole, gericht tegen stropers in het nationaal park Bouba Njida toen ze op een groep wilddieven stootten. Het kwam tot een confrontatie die het achttal niet overleefde.

Sinds 2012 worden in het natuurpark ongeveer honderd soldaten ingezet in de strijd tegen hoofdzakelijk Soedanese en Tsjadische stropers. In dat jaar werden op minder dan twee maanden tijd volgens de overheid 128 olifanten gedood. Het Wereldnatuurfonds (WWF) zegt echter dat in die periode eigenlijk 480 van de dieren werden gestroopt.