Zij-kant eist meer vrouwen in lokale politiek

De Belgische OCMW-raden bestaan al voor de helft uit vrouwelijke raadsleden: 2.890 op 5.779. Maar in de gemeenteraden daalt hun aantal tot 37 procent, en in de schepencolleges is dat nog maar 34 procent. Amper 1 op de 6 burgemeesters is een vrouw: 98 op 614. Dezelfde evolutie is te zien op provincieniveau. Terwijl de provincieraden 41 procent vrouwen tellen, is 29 procent van de gedeputeerden en amper 1 op de 10 gouverneurs (enkel in de provincie Antwerpen) een vrouw.

Nochtans is er een wettelijke verplichting om evenveel vrouwen als mannen op de kieslijsten te zetten, en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 wisselden de geslachten elkaar ook netjes af op de eerste twee plaatsen. Die gendergelijkheid op de lijsten werd echter niet weerspiegeld in de effectieve mandaten. Zij-kant wijst erop dat vrouwen gemiddeld lager op de lijsten staan dan mannen.