Zuid-Afrika roept noodtoestand uit wegens droogte die nu als een nationale ramp wordt beschouwd 

Al maanden is het drinkwater in de miljoenenstad Kaapstad in het zuidwesten van het land gerantsoeneerd, maar de droogte teistert ook de westelijke Kaapprovincie en andere delen van het land.

De overheid heeft nu een drastische maatregel genomen en de noodtoestand wegens een natuurramp uitgeroepen en spreekt nu officieel over een nationale ramp. Voortaan komt het beheer van drinkbaar water in heel het land onder controle van het parlement in Kaapstad. Omdat door de aanhoudende droogte het waterpeil achter de dammen alsmaar verder daalt, zou Kaapstad ergens in april "Day Zero" beleven, de dag dat er gewoon geen water meer uit de kraan komt. In en rond Kaapstad wonen vier miljoen mensen. Die kunnen per dag maximaal nog 50 liter water gebruiken.



Ook in provincies zoals Kwa-Zulu Natal, waar veel suikerriet verbouwd wordt, wordt gevreesd voor tekort aan water. De buurlanden zoals het door Zuid-Afrika omgeven koninkrijk Lesotho en het grotere Mozambique aan de kust van de Indische Oceaan kampen ook met tekorten aan drinkwater. De waterreserves in het groenere Lesotho bevoorraden grote industriële gebieden zoals in Johannesburg en ook daar dalen de voorraden.

Het gaat niet enkel om drinkwater. Zuid-Afrika is ook een groot landbouwland dat veel voedsel voor de regio produceert en kent ook een grote wijnbouwproductie. Ook die kunnen bedreigd worden door de droogte.