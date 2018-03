Zuid-Korea veroordeelt vriendin die president Park ten val bracht, tot 20 jaar cel

Choi Soon-sil is veroordeeld wegens corruptie en het misbruik van invloed en macht. Ze is een goede vriendin van de vorig jaar tot aftreden gedwongen presidente Park Geun-hye. Choi zou die invloed over de president toen misbruikt hebben om miljoenen dollars af te persen van grote bedrijven zoals Samsung en Lotte in de vorm van giften aan non-profitorganisaties onder haar controle.

In die kwestie is ook Shin Dong-bin, de voorzitter van Lotte -een van de grote concerns in Zuid-Korea- veroordeeld tot twee jaar en zes maanden cel. Hij zou smeergeld hebben aangeboden aan Choi Soon-sil, de vrouw die nu veroordeeld is.



In diezelfde zaak werd president Park vorig jaar tot aftreden gedwongen na maanden van straatprotest. Tegen Park loopt ook nog een rechtszaak, maar daar is nog geen beslissing gevallen. Dat zou pas later dit jaar gebeuren.

De zaak heeft in Zuid-Korea tot veel beroering geleid. Park was de eerste vrouwelijke president van de republiek en de dochter van de dictator die in de jaren 60 en 70 de industriële omwenteling in Zuid-Korea op gang heeft getrokken. Ze was ook de leider van de conservatieve partij die nu de oppositie vormt in Zuid-Korea.

Een eventuele veroordeling van ex-president Park zou haar aanhang wellicht op de been brengen in nieuw protest. Volgens hen gaat het om een politiek proces. Anderen beweren dat Park mentaal niet erg stabiel is en zich heeft laten beïnvloeden door Choi.