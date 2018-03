Vrijspraak voor man die terroristen onderdak bood na aanslagen Parijs

Vlak na de aanslagen in Parijs bood Jawad Bendaoud onderdak aan twee verdachte terroristen. Ze logeerden in zijn flat in in St. Denis, in het noorden van Parijs.

Eén van die verdachten was Abdelhamid Abaaoud, de Belg die gezien wordt als het kopstuk achter de aanslagen in Parijs. Enkele dagen na de aanslagen viel de politie binnen in de Parijse flat. Drie vermoedelijke terroristen, onder wie Abaaoud, overleefden de inval niet.