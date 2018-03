Focus niet té veel op koolhydraten, en vergeet je bouwstenen niet: drie valkuilen voor sporters

Van Damme wijst meteen op een belangrijke basisopvatting: sportvoeding is veel meer dan pakweg een energiereep of vloeibare voeding: het begint met een goede, gezonde basisvoeding - de juiste koolhydraten, eiwitten en vetten in de juiste hoeveelheid.

"Daar gaan veel sporters al in de fout: ze leven ongezond tijdens de week, en wanneer ze in het weekend hun sportprestatie moeten leveren, denken ze 'ik ga wat specifieke sportvoeding nemen voor, tijdens en na en ik ga wel betere prestaties leveren'. Dat zal zeker wel helpen, maar uiteindelijk, mocht die basisvoeding beter zijn en beter onderbouwd, dan heb je nog een veel beter effect met sportvoeding en sportsupplementen."

Onder brandstoffen en bouwstoffen vallen koolhydraten, vetten en eiwitten - de macro-nutriënten - terwijl de beschermstoffen gaan over micronutriënten zoals vitamines en mineralen. Bij hydratatie gaat het over alle vloeistoffen. "Als een sporter aan één van deze factoren minder aandacht besteedt, kan het al een probleem zijn."

Het gaat dus niet alleen om de maaltijden voor, tijdens en na een wedstrijd en/of training, maar meer algemeen ook over een voedingspatroon dat kan leiden tot betere sportprestaties. "Wat we als sporters dagdagelijks nodig hebben, zijn brandstoffen, bouwstoffen, beschermstoffen en hydratatie", zegt Van Damme. (zie tabel)

"Als je een sporter vraagt wat hij eet, zal hij of zij het vaak over pasta hebben. En als je dan vraagt wanneer, hoor je 'voor de wedstrijd en 's avonds'. Pasta is op zich belangrijk als brandstof voor een sporter, maar waar zitten je bouwstoffen en je beschermstoffen?" (zie tabel: de vele functies van eiwitten en vetten). De bouwstoffen, die heel belangrijk zijn voor het herstel na de inspanning, worden op die manier vaak vergeten of onderschat.

Zittend beroep? Mik op 225 gram koolhydraten

Bij een loper of fietser wordt dat op een actieve dag 2 tot 3 keer zoveel 450 tot bijna 700 kcal dus. Tot daar is er meestal geen probleem. Maar wat de eiwitten betreft, heeft een sporter dubbel zoveel eiwitten nodig. "En daar raken veel sporters niet aan", zegt Van Damme. "Er wordt nog vaak te veel gefocust op koolhydraten. En een sporter die te veel focust op de koolhydraten, die mist toch heel veel."

De gemiddelde sporter focust te veel op die brandstof, op de koolhydraten, vindt Van Damme. Hij haalt er een eenvoudige tabel bij. Iemand die niet gaat sporten en bijvoorbeeld een zittend beroep heeft, heeft 2.000 tot 2.500 kcal per dag nodig. Daarvan mogen er per dag 3 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht komen, bijvoorbeeld 225 gram koolhydraten voor iemand van 75 kg.

Ter vergelijking: bij de jager-verzamelaar ligt dat percentage koolhydraten op 45-60 procent. En dat zou ook voor een sporter een mooi percentage zijn, zegt Van Damme. Want dan is er dus meer ruimte voor eiwitten en vetten. Want, koolhydraten hebben uiteindelijk maar één functie: het leveren van energie. En als we er te veel van innemen, wordt die energie omgezet in vet.

De balans koolhydraten-eiwitten zit bij veel sporters dus niet goed. Studies tonen aan dat onze verre voorouders, de jagers-verzamelaars, eigenlijk veel beter zaten met die balans. "Vandaag bestaat ongeveer 70 tot 80 procent van de inname van een sporter uit koolhydraten, da's heel veel." Op zich geen man overboord, zegt Van Damme, maar het heeft wel een groot nadeel: "Onze inname van eiwitten - de bouwstoffen - en vetten is veel lager, want je kan nu eenmaal niet van alle drie veel innemen."

Valkuil 3: het bannen van vetten

Van Damme neemt het, net als professor William Cortvriendt in "Van Gils & Gasten" onlangs, op voor de vetten die maar al te vaak zonder nuance in het verdomhoekje worden geduwd.

Het probleem is dat sporters vet te makkelijk wegzetten als slecht en negatief, en geen onderscheid maken, zegt Van Damme. "Vet is vet. Dat is slecht, punt, hoor je vaak. Door deze communicatie zijn er sommige sporters die nooit vet innemen waardoor dit nefast is voor hun gezondheid."

"Ik leg enorm de nadruk op de goede gezonde vetten. Een sporter die wat op zijn voeding probeert te letten, begint meestal meteen met te focussen op minder vetten. Hij wil zo scherp mogelijk staan." Fout, zegt Van Damme, want dan komen we bij valkuil drie.

"Vetzuren worden door ons lichaam gebruikt als bouwstenen voor onder meer celmembranen (onder andere van onze spiercellen) en voor allerlei biologische actieve moleculen die nodig zijn voor diverse processen in ons lichaam. Het spreekt voor zich dat bij een vetarm dieet al deze processen niet optimaal kunnen verlopen. Daarnaast zijn vetten uitermate belangrijk voor een sporter als energiebron waarbij de opgeslagen energie in de vorm van vet veel groter is dan die van de opgeslagen energie in de vorm van glycogeen (reservekoolhydraten). Daarnaast mogen we niet vergeten dat het belangrijkste orgaan van ons lichaam, de hersenen, voor 50-60% uit vet bestaan."

Vet is een onmisbare component voor zowel de sporter als de niet-sporter. Er bestaat een grote verscheidenheid aan soorten vetten met elk hun eigen functies en (gezondheids)eigenschappen. "In het kort kunnen we een onderverdeling maken in verzadigde en onverzadigde vetzuren waarbij de onverzadigde vetzuren enkelvoudige en meervoudige vormen omvatten."

De scheve balans tussen omega 3 en omega 6

"Deze twee vetzuren spelen een hoofdrol in ontstekingsprocessen, waarbij omega 6-vetzuren sterk ontstekingsbevorderend werken en omega 3-vetzuren sterk ontstekingsremmend/oplossend werken. Het probleem is de verhouding tussen beide vetzuren in ons huidig voedingspatroon, waarbij de inname aan omega 6-vetzuren vele malen hoger is in verhouding met de omega 3-inname." (er is sprake van 1 op 30 tot 40, zie tabel, nvrd.)

Het zijn vooral de meervoudig onverzadigde omega 6 en omega 3 vetzuren die de basis vormen van een optimaal vetmetabolisme, legt Van Damme uit. Omega 6 (vooral uit vleesbronnen, plantaardige oliën) en omega 3 (vooral uit vette vis) zijn essentieel om vanuit onze voeding op te nemen en werken via heel wat werkingsmechanismen in op onze gezondheid.

De vette vijf en een avocado

"Door de gestoorde verhouding verkeren we dus in een toestand waarbij ontsteking constant gestimuleerd wordt en de remming en controle van deze ontsteking niet sterk genoeg aanwezig is. De oplossing? Streven naar een optimale verhouding van omega 6 en omega 3. "Het probleem is dat sporters onvoldoende zijn geïnformeerd over die goede omega 3. Die zit onder meer in bepaalde vis, meerbepaald de zogenoemde vette vijf: haring, zalm, sardine, makreel en forel."

Ook goed voor omega 3 zijn noten zoals macademia-noten, walnoten en amandelnoten. "Probeer twee keer per week een van de vette vijf vissoorten te eten," geeft Van Damme nog mee. Ook een avocado is goed, want dit bevat ook de goede gezonde vetten.