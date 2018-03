"Groepstherapie werkt niet bij jihadisten. Je moet ze individueel aanpakken"

Advocaat Abderrahim Lahlali is duidelijk: er is een probleem met de deradicaliseringstrajecten van veroordeelde terroristen in onze gevangenissen. "Vorig jaar hebben enkele gevangenisdirecteurs in de parlementaire commissie van 22 maart gezegd dat de deradicaliseringstrajecten niet op punt staan. Ik kan dat onderschrijven. Zij die niet behoren tot de top van de jihadistische terroristen - de meelopers - worden aan hun lot overgelaten."

Hoe werkt het precies? In ons land zijn er twee Deradex afdelingen waar zware Syriëstrijders in afzondering worden gebracht: in Ittre en in Hasselt. "Op dit moment zitten er in Hasselt acht veroordeelde jihadstrijders," zegt Lahlali. "Maar wat zijn de criteria van justitie om bepaalde gevangenen de stempel te geven om in de Deradex-vleugel terecht te komen? Ik ken ze niet.