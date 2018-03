Nieuwe vliegwet: minister Bellot wacht op effectenstudie, Vlaamse gemeenten trekken naar de rechter

De burgemeesters van de gemeenten Steenokkerzeel, Zaventem, Kortenberg, Tervuren, Wemmel, Grimbergen, Kampenhout, Herent, Landen, Halle en Dilbeek zijn het beu. Alle elf dienen ze vandaag, samen met de provincie Vlaams-Brabant, een aansprakelijkheidsvordering in bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Waarom? Ze willen de federale regering verplichten om een vliegwet te maken.

Want - zo zeggen ze -, de vluchten van Zaventem zijn niet eerlijk verspreid over hun gemeenten en Brussel. "Als Brussel koppig blijft, dan is het hoog tijd dat de burgemeesters uit de Vlaamse rand ook hun tanden laten zien," zegt Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel. "Brussel probeert via allerlei regels en uitspraken van de rechtbank de vluchtroutes te wijzigen. Wij hopen nu deze keer ons gelijk te halen en een vliegwet die beloofd is in het regeerakkoord, erdoor te krijgen."



Als de gemeenten gelijk krijgen van de rechter, dan moet de regering hoge dwangsommen betalen als de vliegwet er niet komt.