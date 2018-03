Bijna 1 op de 8 Belgische werknemers zat vorig jaar tussen een maand en een jaar ziek thuis

De Belgische werknemer is dus almaar langer afwezig op het werk door ziekte. In 2008 was een werknemer nog 9 dagen afwezig, in 2017 was dat al 12 dagen, een stijging met 33 procent.

Er is ook een beetje goed nieuws: de stijging zet zich minder sterk door dan in de voorgaande jaren. Volgens Katrien Cloet van SD Worx is dat omdat er nu meer aandacht is voor het thema op de arbeidsmarkt en omdat werkgevers en de overheid maatregelen nemen.



"Werkgevers bekijken vaker de mogelijkheden voor een terugkeer naar aangepast werk of een job-op-maat. Ook de regering zet in op terugkeertrajecten", legt Cloet uit. "Die gezamenlijke inspanningen leiden naar een minder sterke stijging van het ziekteverzuim."