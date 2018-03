180 schenkers zetten gift aan Oxfam België stop: "Maar meeste mensen blijven ons steunen"

Ongeveer 150.000 mensen doneren wel eens geld aan hulporganisatie Oxfam België. De helft daarvan doet dat op maandelijkse basis. In totaal hebben al 180 mensen beslist dat ze geen geld meer willen schenken. Dat meldt secretaris-generaal Stefaan Declercq: "Dat moeten we toegeven. Al hebben we onze schenkers snel ingelicht over de problemen in het Verenigd Koninkrijk. De meesten hebben ons net laten weten dat ze ons wel willen blijven steunen."

Volgens Declercq is transparantie op dit moment het allerbelangrijkste: "Het gaat over wangedrag van mensen. We moeten de recruteringsprocudures bij Oxfam dus onder de loep nemen, en de referenties en achtergrond van iemand beter controleren."