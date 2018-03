26 mensen opgepakt na grootschalige Belgische en Britse politieactie tegen mensensmokkel

De operatie was gericht tegen een criminele bende die verdacht werd van illegale smokkel van migranten en drugs. Ze zouden hun slachtoffers ook uitgebuit hebben, als laagbetaalde werknemers in verschillende carwashbedrijven in het zuiden van Engeland.

Gisterenavond werd in ons land een vermoedelijke mensensmokkelaar opgepakt. Het gaat om een man van 22 van Albanese afkomst. Hij probeerde een zestal personen te smokkelen naar het Verenigd Koninkrijk, onder wie 3 minderjarigen. De man is voor de onderzoeksrechter verschenen en aangehouden. Vrijdag beslist de raadkamer of hij nog langer in de cel moet blijven.

In het Verenigd Koninkrijk zijn na de arrestatie gelijktijdig 24 huiszoekingen gebeurd. Meer dan 250 agenten deden aan de actie mee. Uiteindelijk zijn in totaal 26 mensen opgepakt en 36 migranten gered. Er werd ook drugs en cash geld in beslag genomen.