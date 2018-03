8.000 jaar oude schedels op staken gevonden in een mysterieus onderwatergraf in Zweden

"We hebben hier een voorbeeld van een zeer complex ritueel, dat zeer gestructureerd is", zo zei Hallgren. "En hoewel we de betekenis van het ritueel niet kunnen achterhalen, kunnen we wel nog steeds de complexiteit ervan waarderen, van deze voorhistorische jagers-verzamelaars."

Verder vonden ze het bijna volledige skelet van een erg jong kind, en kaakbeenderen en beenderen van de voor- en achterpoten van verschillende dieren. Opvallend daarbij is dat al die beenderen afkomstig zijn van de rechterkant van het lichaam van de dieren, zo zei de co-leider van de studie over het graf, Fredrik Hallgren, aan "LiveScience". Hallgren is een archeoloog aan de Cultural Heritage Foundation in Västerås. De beenderen zijn zo'n 8.000 jaar oud en stammen dus uit het mesolithicum, de middensteentijd.

Zweedse archeologen die nabij de archeologische site Kanaljorden een bos onderzochten waar gebouwd zou worden, deden op een dag een verbijsterende ontdekking. Op wat in het stenen tijdperk de bodem van een klein meer moet geweest zijn, vonden ze een platform van grote stenen en houten palen, met daarop 11 schedels van volwassenen, waarvan er maar één een onderkaak had. In twee van de schedels zaten houten staken.

Slagen met een stomp voorwerp

In de oude grafsite liggen 11 volwassenen, voornamelijk hun schedels en enkele beenderen, en het bijna volledige skelet van een kind, dat waarschijnlijk doodgeboren was of kort na de geboorte gestorven is. Het was moeilijk om het geslacht van een aantal van de volwassenen te bepalen, maar minstens drie van hen waren vrouwen, en zes of zeven van hen waren mannen.

Zeven volwassenen, onder wie twee van de vrouwen, vertoonden letsels op hun schedel als gevolg van een slag met een stomp voorwerp, zo schrijven de onderzoekers. Maar die letsels waren niet dodelijk, aangezien al de schedels ook sporen vertoonden van genezing, zo zei Hallgren. "Iemand heeft hen liefde en zorg gegeven na deze verwonding, en ervoor gezorgd dat ze genazen", zo zei hij.

Een analyse werpt enig licht op het bloedbad: het grootste deel van de letsels ligt hoog op het hoofd, "wat er op wijst dat ze het gevolg zijn van geweld tussen mensen", zo zei Hallgren. Bovendien kwamen bij de mannen de meeste letsels voor aan de boven- en de voorkant van hun hoofd, terwijl dat bij de vrouwen aan de achterkant was, zo zeiden de onderzoekers.

Het vreemdste aan de begrafenis waren wel de houten staken die in twee van de schedels gevonden werden. Een staak was afgebroken, de andere was nog heel en 47 centimeter lang. De staken dienden waarschijnlijk als handgreep of als standaard om de schedel mee op te stellen, zo zei Hallgren.

In de schedel met de gebroken staak vonden de onderzoekers zelfs een stukje hersenweefsel. Het feit dat het 8.000 jaar oude stukje hersenen niet verrot is, wijst erop dat dat individu vlak na zijn dood in het water is geplaatst. Dat zegt echter niets over de andere schedels, zo zei Hallgren, die mogelijk lang na de dood in het graf kunnen geplaatst zijn, aangezien het mogelijk is dat de site gediend heeft voor een tweede begrafenis voor sommigen van de mensen.