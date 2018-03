Artsen Zonder Grenzen meldt 24 gevallen van seksueel misbruik vorig jaar

Volgens het hoofdkantoor van AZG in Parijs zijn er vorig jaar 146 klachten van allerlei aard binnengekomen. Het ging dan over zaken als discriminatie of allerlei wangedrag van zowel werknemers als mensen van lokale gemeenschappen of patiënten.

Na een intern onderzoek bleek dat er 24 gevallen werden vastgesteld van seksueel misbruik en intimidatie door mensen die werkten voor de organisatie.

Opvallend is dat er in slechts twee gevallen sprake was van misbruik van patiënten. In de andere 22 gevallen ging het om misbruik tussen werknemers van AZG zelf. In totaal zijn 19 mensen ontslagen als gevolg van de klachten. Andere werknemers kregen andere sancties zoals een waarschuwing of schorsing.



Wereldwijd werken er ongeveer 40.000 mensen voor AZG. Op de website zegt de organisatie dat ze dergelijke klachten ernstig neemt en om de transparantie te verzekeren, zijn dan ook de gedragscode en de cijfers over misbruik publiek gemaakt op de site.



De voorbije dagen raakte bekend dat medewerkers van de in Groot-Brittannië gevestigde humanitaire organisatie Oxfam in 2011 gebruikgemaakt hadden van lokale prostituées. Daarna zijn er klachten geweest over seksueel misbruik door werknemers van Oxfam in het Centraal-Afrikaanse land Tsjaad en in Zuid-Soedan.