Beeldhouwer Johan Tahon werkt samen met Rammstein-frontman

De Vlaamse beeldhouwer Johan Tahon (1965) heeft momenteel een overzichtstentoonstelling in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Voor de expo palmt hij maar liefst vier zalen in waarbij oud en nieuw werk te zien is naast de middeleeuwse collectie. Opvallend aan de tentoonstelling is de samenwerking met Till Lindemann, zanger van de band Rammstein. Die schreef vijf gedichten bij het werk van Tahon.



Bonnefantenmuseum

De Rammstein frontzanger leerde het werk van Tahon kennen via ZOO Magazine, een Duits tijdschrift over mode en kunst. Zanger Bryan Adams is één van de eigenaars van het magazine. De redactie zag een gelijkenis in het werk van Tahon en Lindmann en besloot om de twee samen te brengen voor een fotoshoot. ZOO Magazine contacteerde Tahon om met enkele van zijn, voornamelijk grote en imposante werken, naar Berlijn te trekken.



Lindemann kende het werk van Tahon niet en omgekeerd kende Tahon de muziek van Rammstein nauwelijks. De kunstenaar was aanvankelijk argwanend toen hij afgelopen november plots tegenover de superster stond, maar die angst bleek ongegrond: “hij bleek een heel eenvoudig en warm persoon, het klikte meteen, we hadden een heel warm contact”. Na de fotoshoot trokken de twee de Berlijnse nacht in en bij een diner bleek al snel dat ze meer gemeen hadden dan gedacht. "We hebben daar in dat restaurant op psychologisch niveau veel gedeeld, we hebben veel gemeenschappelijk en zijn beide wat getormenteerde zielen." aldus Tahon. De twee wisselden nummers uit en de samenwerking in het Bonnefantenmuseum volgde snel.

Bonnefantenmuseum

Till Lindemann stemde toe om vijf gedichten bij de werken van Tahon te schrijven. "Het gedicht Wir überleben das licht raakte me zo diep dat ik besloot om de expo dezelfde titel te geven. Het is een gedicht aan de rand van de realiteit" zegt Tahon. De twee werken nu ook samen aan een boek dat in september verschijnt.

Gedicht "Wir überleben das licht" van Till Lindemann

Johan Tahon (1965) studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. Sinds 1994 stelt hij tentoon in binnen- en buitenland. Zijn werk bestaat uit gipsen, bronzen of keramieken sculpturen vaak ruw en ritueel overgoten met wit glazuur.

Tot en met zondag 2 december kan u zelf nog gaan kijken naar "Wir überleben das Licht" in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.