Belgen kochten iets meer Franse wijn in 2017

In 2009 was België nog de derde exportmarkt voor Franse wijnboeren. Toen werd bijna 155 miljoen liter geëxporteerd. 2016 was een dieptepunt met een daling van 10,5 procent. Dat was het gevolg van de accijnsverhoging. In 2017 vloeide nog maar 115,7 miljoen liter wijn van Frankrijk naar België en was ons land pas de vijfde exportmarkt: opnieuw een kleine groei na 2016.

De groei is relatief in vergelijking met andere afzetmarkten. Wereldwijd voerden de Fransen immers 6 procent meer wijn uit. De Verenigde Staten (+14,7%) en China (+12,6%) zijn de belangrijkste groeiers, maar de grootste afzetmarkt blijft Duitsland. De Duiters dronken vorig jaar 198,9 miljoen liter Franse wijn, een toename met 4,4 procent.