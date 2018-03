België stapt in Europees programma voor militaire tankvliegtuigen van Airbus

Vandaag ging veel media-aandacht naar de kandidaten voor de vervanging van onze F-16-gevechtsvliegtuigen. Daarover is er nog geen beslissing, maar wel over onze deelname aan de Europese vloot van tankvliegtuigen.

Minister van Defensie Steven Vandeput heeft op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel een memorandum ondertekend met Duitsland, Nederland, Luxemburg en Noorwegen. Het project heeft de steun van de NAVO en van de Europese Unie.

Concreet investeert ons land 258 miljoen euro. Dat is het equivalent van een van de bewuste tankvliegtuigen Airbus A330 MRTT. Dat laatste staat voor Multi-rol Tanker Transport. Die vliegtuigen van de Europese constructeur Airbus kunnen zowel andere militaire toestellen in de lucht bijtanken als vracht en personeel vervoeren en zijn dus ook geschikt voor medische evacuatie.

In totaal zouden er acht van die toestellen beschikbaar worden, ergens tussen 2020 en 2024. De MRTT-vloot zal worden ingezet vanuit Eindhoven in Nederland en Keulen in Duitsland. Ons land zal jaarlijks kunnen beschikken over duizend vlieguren en zal een beroep kunnen toen op die MRTT's zodra de eersten operationeel zijn. Het programma staat ook nog open voor andere landen.