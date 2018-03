Beurstaks levert bijna 300 miljoen op, hoogste opbrengst sinds 2000

Er zijn verschillende redenen voor de sterke stijging (+36 procent) tegenover 2016. Zo herleefde de handel in aandelen na de afschaffing van de speculatietaks. Dat was een belasting van 33 procent op de meerwaarde bij de verkoop van aandelen die de verkoper minder dan 6 maanden in zijn bezit had. Daardoor werden er een pak minder aandelen gekocht en verkocht.



Daarnaast was 2017 een heel goed beursjaar. De beurstaks is een procentuele belasting, dus hogere koersen betekenen een hogere opbrengst. Tot slot zijn ook de transacties via buitenlandse makelaars sinds 2017 belastbaar.

De regering verhoogde begin dit jaar de beurstaks, met de hoop op een nog hogere opbrengst. Voor aandelen is het tarief gestegen van 0,27 naar 0,35 procent. Voor obligaties ging het van 0,09 naar 0,12 procent.