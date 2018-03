U geeft almaar meer uit aan bioproducten

In 2016 bracht biolandbouw wereldwijd zo'n 80 miljard euro op. In 2000 was dat maar 16 miljard euro. De grootste speler blijft de Verenigde Staten, dat bijna de helft van de totale wereldmarkt (38,9 miljard euro) in handen heeft. Europa is goed voor een tweede plaats, met 33,5 miljard euro, 11 procent meer dan in 2015.

Zowel in België als wereldwijd is biolandbouw een boomende business, zo meldt het jongste rapport van het Zwitserse onderzoeksinstituut rond biolandbouw FiBL en de internationale organisatie IFOAM. Biolandbouw houdt rekening met de ecologische, socio-economische en gezondheidsimpact van de kweek.

52 euro per Belg

In Europa is Duitsland de koploper, met een omzet van 9,5 miljard euro uit biolandbouw, gevolgd door Frankrijk (6,7 miljard euro) en Italië (2,6 miljard euro). België bezet daar de elfde plaats: in ons land bracht biolandbouw in 2016 586 miljoen euro op.

Anders gezegd: elke Belg telde 52 euro neer voor biologische producten, 12 procent meer dan een jaar eerder. Het Europese gemiddelde ligt op 40 euro per persoon. In Zwitserland gaan ze daar dan weer ver over. De Zwitser geeft zowat 274 euro per jaar uit aan biolandbouwproducten.