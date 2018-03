Waarom iemand ons hart sneller doet slaan: "Aantrekkingskracht is veel meer dan genetica"

Ons aangetrokken voelen tot iemand, verliefd worden... het is een complex gegeven waarvan heel wat aspecten in een waas van mysterie gehuld blijven. Ook al proberen biologen, antropologen en psychologen al jaren te begrijpen waarom sommige mensen ons hart sneller doen slaan dan anderen.

Symmetrische mensen, aantrekkelijkere mensen?

Steven Gangestad, van de University of New Mexico, onderzocht factoren die bijdragen tot symmetrie . Hij kwam uit bij oxidatieve stress, het gevolg van processen in ons lichaam waarbij stoffen vrijkomen die ons DNA kunnen veranderen. Symmetrie is een teken dat iemand in de prilste fase van zijn ontstaan -in de baarmoeder- niet blootgesteld is aan (te) hoge stressniveaus, of alleszins voldoende capaciteiten had om eraan te weerstaan. Zijn DNA heeft er niet onder te lijden gehad, wat maakt dat er een grotere kans is dat hij sterk en gezond is, aldus Gangestad.

Allicht heeft u al eens van symmetrie gehoord. In de kunst en de natuur staat symmetrie voor schoonheid, voor het ideale beeld. Mensen blijken zich volgens meerdere onderzoeken meer aangetrokken te voelen tot mensen die er "symmetrisch" uit zien: mensen wier linker- en rechterkant van hun lichaam en/of gezicht gelijk zijn, als een soort spiegel. Hoe meer symmetrie er is, hoe fysiek knapper of aantrekkelijker iemand bevonden wordt.

Er is de rol van genetica en de manier waarop onze zintuigen andere mensen ervaren. We zoeken volgens wetenschappers de genetisch sterkste en meest gezonde partner waarmee we de beste kansen hebben om ons voort te planten en de menselijke soort in stand te houden.

Feromonen

Nog zoiets: feromonen, geurloze stoffen die ons brein aanmaakt en die we afscheiden via bijvoorbeeld zweet. Feromonen zijn zoals vingerafdrukken, ieder van ons heeft een specifiek patroon dat bij ons hoort, en waarmee we communiceren zonder dat we er erg in hebben. Als we iemand ontmoeten, pikt ons lichaam diens feromonen op, en vice versa.

Binnen de kortste keren zou het ons helpen beoordelen wat we van iemand vinden. Bekend is onderzoek waarbij vrouwen moesten ruiken aan bezwete mannen-T-shirts, waarna ze moesten beoordelen welke geur ze het meest aantrekkelijk vonden. De winnaar: de geur van mannen die grote kenmerken van symmetrie vertoonden. Ook bij mannen is trouwens "geur-onderzoek" verricht: daaruit bleek dat zij vrouwen die in een vruchtbare periode in hun menstruatiecyclus zaten, als aantrekkelijker bestempelden.