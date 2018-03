Biseksuelen houden Valentijnsactie in Brugge

"Er zijn veel taboes en stereotiepe beelden rond biseksualiteit", zegt Marian Coppieters, de coördinator van de actie in Brugge. "Heel wat mensen denken nog steeds dat biseksualiteit een fase is en dat je maar heel even bi bent om daarna ofwel terug hetero, homo of lesbisch te worden. Maar biseksualiteit is een volwaardige seksuele oriëntatie en daar willen we de aandacht op vestigen."

Selfie

De actievoerders vroegen ook aan voorbijgangers om met hen een selfie te maken en die dan op sociale media te plaatsen met de hashtags #bimyvalentine of #bivisibility. Zo willen ze dat er ook online aandacht naar het onderwerp gaat.