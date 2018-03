Brand op historische markt in Port-au-Prince

Een van de twee hallen is met de koopwaar van tientallen handelaars volledig in vlammen opgegaan. Gedurende de hele dag nog heeft de brandweer moeten blussen.

Het vuur brak uit op een afvalberg op een braakliggend terrein naast de historische markt. Die dateert uit de 19e eeuw en werd in 2008 ook al eens in de as gelegd, om twee jaar later tijdens de aardbeving van 2010 nog eens te worden verwoest. In minder dan een jaar tijd werden de hallen toen heropgebouwd, een investering van 18 miljoen dollar.