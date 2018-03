Brussels stemmenkanon Luc Demullier stapt op bij N-VA

Demullier heeft lang als journalist gewerkt, zowel bij Het Nieuwsblad als bij VTM. Later was hij ook hoofdredacteur van de krant Het Volk. Bij N-VA heeft hij de lokale afdeling van Sint-Aghata-Berchem opgericht en raakte er ook verkozen.

Bij de verkiezingen in 2014 stond Demullier op de N-VA lijst voor de Kamer. Sinds de zesde staatshervorming is het voor Brusselse Vlamingen zo goed als onmogelijk om rechtstreeks verkozen te raken in de Kamer. Demullier haalde meer stemmen dan elke andere kandidaat op een Nederlandstalige Kamerlijst in Brussel maar raakte toch niet verkozen.

Hij werd woordvoerder bij staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA), maar toen Sleurs het federale niveau inruilde voor Gent mocht Demullier niet aanblijven bij Zuhal Demir, die Sleurs opvolgde. Dit zou een belangrijk element zijn voor Demullier z'n ontslag uit de partij.

Daarnaast zou hij ook een interne twist hebben met Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA).

Het is niet duidelijk of Demullier als onafhankelijke kandidaat gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.