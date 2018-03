Chinese vrouw kruipt mee in de veiligheidsscanner in het treinstation

Het incident deed zich zondag voor in het treinstation van de stad Dongguan, in de zuidelijke Chinese provincie Guangdong. Het personeel dat de beelden van de X-ray-scanner monitort, keek erg vreemd op toen ze op hun toestel het silhouet van een vrouw zagen passeren.

Het bleek te gaan om een vrouw die mee op de transportband van de scanner gekropen was, naar verluidt was ze bezorgd dat ze bestolen zou worden. Ze had er geen problemen mee om haar koffers door de scanner te sturen, maar toen haar verteld werd dat ook haar handtas de check moest doorstaan, bleek dat een brug te ver. Ze kroop mee de band op, het personeel kon haar niet meer tegenhouden.

Enkele bewakingsbeelden van het gebeuren zijn gepost op PearVideo en gaan intussen viraal in China. Op de beelden is onder meer te zien hoe de vrouw uit de machine geholpen wordt en vervolgens met al haar bagage weer verdwijnt in de massa.

X-ray-scanners zijn niet ongewoon bij het Chinese openbaar vervoer. De röntgenstralen zijn schadelijk voor de gezondheid. De autoriteiten waren dan ook snel om reizigers te waarschuwen het voorbeeld van de vrouw vooral niet te volgen.

Dezer dagen is het bijzonder druk in Chinese treinstations, nu miljoenen mensen hun familie opzoeken om Chinees Nieuwjaar te gaan vieren.