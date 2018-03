Circus Ronaldo valt in de prijzen in Barcelona

Fidelis Fortibus is een eigenzinnige solo gemaakt en gespeeld door Danny Ronaldo. Het thema is de oude trouw en de bijna absurde verbondenheid die de oude circusfamilies zo’n mystieke melancholie geven.

Volgens maker Danny Ronaldo is het "een grappige en poëtische voorstelling met een warme menselijke humor en een licht lugubere melancholie. Een voorstelling die gaat over mijn diepste gevoelens voor het circus en de circustradities.”

Fidelis Fortibus was in 2016 de eerste circusvoorstelling die geselecteerd was voor het theaterfestival in de Singel in Antwerpen. Circus Ronaldo combineert al zeven generaties lang de oude circustraditie van de commedia dell’arte. Ze hebben met hun voorstellingen in prestigieuze theaterhuizen en op grote circus- en kunstenfestivals gespeeld. De tournees liepen van Reykjavik tot Lissabon, maar ook Australië en Nieuw Zeeland.