Damien Thiéry opnieuw kandidaat-burgemeester in Linkebeek

Thiéry heeft goede hoop dat hij net als bij vorige verkiezingen ook nu alle Franstalige democratische partijen in Linkebeek op één lijst zal kunnen verenigingen. Begin maart hoopt hij hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven.

Damien Thiéry voerde ook bij de verkiezingen van 2006 en 2012 de Franstalige eenheidslijst aan. Wegens overtredingen van de taalwetgeving raakte hij nooit benoemd als burgemeester. In de periode 2006-2015 bleef hij waarnemend burgemeester. De hele kwestie draaide de laatste jaren rond de oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Die waren in het Frans verstuurd, wat in de Vlaamse faciliteitengemeente een overtreding van de taalwet is.

Tijdens deze legislatuur ging hij tot drie keer toe tevergeefs in beroep bij de Raad van State tegen zijn niet-benoeming. Midden 2015 benoemde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de Nederlandstalige Eric De Bruycker (ProLink) als burgemeester, maar die nam na een paar maanden ontslag. In juli 2017 werd Thiéry's partijgenote Valerie Geeurickx (LB) benoemd tot burgemeester.