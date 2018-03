Kandidaat-leveranciers van opvolger F-16 moeten vandaag beste bod indienen: dit staat op het spel

Ons land wil 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen kopen om de verouderde F-16-toestellen te vervangen. Daarvoor is een aanbestedingsprocedure uitgeschreven waarvan de deadline vandaag verloopt. Twee kandidaten dienen vandaag hun dossier in: het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin, dat de F-35 bouwt, en het Europese consortium van Airbus/BAE, dat de Eurofighter Typhoon bouwt.

Experts in verschillende werkgroepen zullen zich na vandaag buigen over die vuistdikke offertes, legt Jens Franssen, journalist Defensie, uit in "De ochtend" op Radio 1. "Ze evalueren de offertes op 3 domeinen. Het eerste -en het belangrijkste- is de capaciteit: de bewapening, de radar, de motor... Wat kan het toestel? Dat weegt door voor 57 procent. Het tweede is de kostprijs. En dat gaat niet zozeer over louter de aankoopprijs -tussen de 3,6 en 4 miljard euro- , maar grofweg wat het kost om de toestellen jarenlang te gebruiken, de werkelijke kostprijs. Dat weegt door voor 33 procent. Het derde is de economische return: het is een dure aankoop, wat kan je daarvan laten terugvloeien in bijvoorbeeld tewerkstelling, onderzoek..."

De criteria om de dossiers te beoordelen, zijn opgesteld door mensen van de luchtmacht. De experts die de offertes beoordelen, zijn ook mensen van de luchtmacht. "Dat is op zich logisch omdat het om heel technische dossiers gaat, je hebt dus technische mensen nodig", zegt Franssen.