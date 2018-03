In Nederland patrouilleert de wijkpolitie ook op het internet  

Op dit moment is Roosendaal, net over de grens met ons land, de enige stad in Nederland met zo'n digitale wijkagent. In tegenstelling tot de klassieke wijkagent patrouilleert hij niet op de straten van een fysieke wijk, maar is hij alert voor wat er leeft op het internet.

Vroeger actie ondernemen

Joaquin Diez Requejo is bijna een jaar aan de slag als digitale wijkagent in Roosendaal. Naast het monitoren van sociale media is hij ook actief op het 'dark web' en leest hij reacties op krantensites om te zien wat er leeft bij de inwoners van de stad. Die informatie wordt dan uitgewisseld met zijn collega-wijkagent.

De aanpak van de politie in Roosendaal lijkt ook z'n vruchten af te werpen. Door bijvoorbeeld een viraal Facebook-evenement vroegtijdig op te merken en contact te leggen met de organisator, waren er die avond geen problemen. Toch is Joaquin genuanceerd: "Of we problemen voorkomen door actief te zijn op sociale media is moeilijk te zeggen, maar we kunnen in ieder geval sneller actie ondernemen."

Iedereen digitaal?

Joaquin mag dan - op dit moment - wel de enige digitale wijkagent zijn in Nederland, ook veel gewone politiemensen zijn actief op sociale media. Van de ruim 3.400 wijkagenten zijn er ongeveer 2.200 met een Twitter-account. Toch is de rol van de digitale wijkagent uitgebreider dan gewoon 'aanwezig zijn' op sociale media.

Een voorbeeld daarvan is een soort van online patrouille die Joaquin regelmatig uitvoert, door bijvoorbeeld op Instagram te kijken welke foto's er verschijnen in Roosendaal. Want vaak vertellen onschuldige beelden veel meer dan je op het eerste zicht zou denken. Denk maar aan bepaalde locatiegegevens of nummerplaten die herkenbaar in beeld zijn.

Op dit moment mag een digitale wijkagent dan redelijk revolutionair zijn, toch hoopt Joaquin dat zijn functie binnen enkele jaren overbodig zal zijn: "Het mooiste zou zijn dat elke agent ook een webagent is en naast een patrouille op straat ook eens een uurtje op het internet rondkijkt. Maar daarvoor is het wachten op een nieuwe generatie agenten, want op dit moment merk ik dat nog niet iedereen even vaardig is."

Veel agenten hier hebben daar schrik van" Steven De Smet (politie Gent)

In Nederland hebben ze een digitale wijkagent. Maar hoe is de situatie bij ons? "Terzake" vroeg het aan Steven De Smet, hoofdcommissaris van de Gentse politie.